Экс-канцлер Австрии Курц планирует обжаловать приговор за ложные показания

Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц намерен обжаловать решение Земельного суда по уголовным делам Вены по делу о даче ложных показаний. Об этом он сообщил в социальной сети Х (экс-Twitter).

"Я был оправдан по двум из трёх пунктов обвинения и буду обжаловать решение суда по единственному пункту, в котором меня несправедливо признали виновным", — написал экс-политик.

По его словам, разбирательство основывалось на жалобе его политических оппонентов. Курц настаивает, что не лгал, и уверен, что будет оправдан второй инстанцией.