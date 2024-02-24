Экс-канцлер Австрии Курц планирует обжаловать приговор за ложные показания
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц. Обложка © ТАСС / AP / Heinz-Peter Bader
Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц намерен обжаловать решение Земельного суда по уголовным делам Вены по делу о даче ложных показаний. Об этом он сообщил в социальной сети Х (экс-Twitter).
"Я был оправдан по двум из трёх пунктов обвинения и буду обжаловать решение суда по единственному пункту, в котором меня несправедливо признали виновным", — написал экс-политик.
По его словам, разбирательство основывалось на жалобе его политических оппонентов. Курц настаивает, что не лгал, и уверен, что будет оправдан второй инстанцией.
Ранее Life.ru писал, что суд Вены вынес окончательный вердикт по делу бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который подозревался в даче ложных показаний. Политик признан виновным, ему назначено восемь месяцев условно.