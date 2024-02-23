Прокололся на мелочи: Экс-канцлер Австрии Курц получил условный срок за одно СМС

Суд Вены вынес окончательный вердикт по делу бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который подозревался в даче ложных показаний. Политик признан виновным, ему назначено восемь месяцев условно.

Курц дал ложные показания в 2020 году, когда заявил, что он якобы непричастен к назначению своего доверенного лица Томаса Шмидта в совет директоров инвесткомпании ÖBAG. Однако экс-канцлер "прокололся" на единственном СМС, в котором он пообещал дать своему соратнику "всё, что тот захочет".