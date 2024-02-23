Прокололся на мелочи: Экс-канцлер Австрии Курц получил условный срок за одно СМС
Экс-канцлер Австрии Курц признан виновным по делу о даче ложных показаний
Себастьян Курц. Обложка © Shutterstock
Суд Вены вынес окончательный вердикт по делу бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который подозревался в даче ложных показаний. Политик признан виновным, ему назначено восемь месяцев условно.
Его сообщник из Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли отделался шестью месяцами. Также фигурантов обязали возместить расходы на судебное разбирательство.
Курц дал ложные показания в 2020 году, когда заявил, что он якобы непричастен к назначению своего доверенного лица Томаса Шмидта в совет директоров инвесткомпании ÖBAG. Однако экс-канцлер "прокололся" на единственном СМС, в котором он пообещал дать своему соратнику "всё, что тот захочет".
А неделей ранее нью-йоркский суд вынес приговор бывшему президенту США Дональду Трампу. Экс-главу Белого дома признали виновным по делу о налоговом мошенничестве. Политик пообещал обжаловать решение.