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23 февраля, 22:36

NBC: Сумма штрафа по делу Трампа о мошенничестве выросла почти на $100 млн

Штраф по делу против экс-президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization увеличился с 355 до 454 миллионов долларов. Об этом сообщила NBC.

По информации телекомпании, сумма включает проценты и будет расти на 111 тысяч долларов в день, пока не будет выплачена. Если не будет подана апелляция, Генпрокуратура США может начать процедуру взыскания долгов c Трампа и его сообвиняемых по делу.

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Ранее Life.ru писал, что 16 февраля суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа и двух его сыновей виновными по делу о мошенничестве. Экс-глава Белого дома собирался обжаловать решение служителей Фемиды. Бывшему американскому лидеру предрекли крупные денежные потери.

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Лариса Сафронова
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