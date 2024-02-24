NBC: Сумма штрафа по делу Трампа о мошенничестве выросла почти на $100 млн

Штраф по делу против экс-президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization увеличился с 355 до 454 миллионов долларов. Об этом сообщила NBC.

По информации телекомпании, сумма включает проценты и будет расти на 111 тысяч долларов в день, пока не будет выплачена. Если не будет подана апелляция, Генпрокуратура США может начать процедуру взыскания долгов c Трампа и его сообвиняемых по делу.