В США заговорили о выходе из ООН на фоне конфликта Израиля с ХАМАС

Соединённым Штатам следует покинуть состав Организации Объединённых Наций и навсегда убрать её штаб-квартиру со своей территории. Соответствующий призыв на конференции во Флориде озвучил член Палаты представителей Мэтт Гаетц.

Своё требование конгрессмен объяснил предполагаемыми связями некоторых членов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам с движением ХАМАС, которое атаковало Израиль в октябре прошлого года. По мнению законодателя, Вашингтон не должен финансировать организацию, которая причастна к убийству евреев.

"Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США", — произнёс Гаетц.