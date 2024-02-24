Москву накроет "атлантическое тепло" в конце февраля Синоптик Леус сообщил, что Москву ждут дожди и гололедица 24 февраля 24 февраля, 07:19 Москву ждут дожди и гололедица. Обложка © Shutterstock

В Москве ожидаются кратковременные дожди, гололедица и плюсовая температура благодаря сильному влиянию атлантического циклона. Об этом рассказал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, комментируя прогноз на субботу, 24 февраля.

"Москва во власти атлантического тепла. Сегодня столица останется под влиянием тёплого сектора далёкого атлантического циклона. В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах — гололедица", — предупредил метеоролог.

В столице столбик термометра поднимется до плюс трёх градусов, а по области — до плюс четырёх. Ветер будет дуть южный с порывами 5–10 м/с, а атмосферное давление в течение дня не изменится и зафиксируется на отметке 755 мм рт. ст., что, очевидно, выше нормы. Леус добавил, что за последние две недели сегодняшний день станет первым, имеющим положительную среднесуточную температуру воздуха.

Ранее Life.ru писал, что в России настоящее весеннее потепление следует ожидать лишь после 19 марта, до этого времени вряд ли можно рассчитывать на оттепель. При этом плюсовые температуры могут периодически появляться в начале весны, но они не станут постоянными.

Авторы Татьяна Миссуми