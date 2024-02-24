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Москву накроет "атлантическое тепло" в конце февраля

Синоптик Леус сообщил, что Москву ждут дожди и гололедица 24 февраля

24 февраля, 07:19
Москву ждут дожди и гололедица. Обложка © Shutterstock

Москву ждут дожди и гололедица. Обложка © Shutterstock

В Москве ожидаются кратковременные дожди, гололедица и плюсовая температура благодаря сильному влиянию атлантического циклона. Об этом рассказал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, комментируя прогноз на субботу, 24 февраля.

"Москва во власти атлантического тепла. Сегодня столица останется под влиянием тёплого сектора далёкого атлантического циклона. В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах — гололедица", — предупредил метеоролог.

В столице столбик термометра поднимется до плюс трёх градусов, а по области — до плюс четырёх. Ветер будет дуть южный с порывами 5–10 м/с, а атмосферное давление в течение дня не изменится и зафиксируется на отметке 755 мм рт. ст., что, очевидно, выше нормы. Леус добавил, что за последние две недели сегодняшний день станет первым, имеющим положительную среднесуточную температуру воздуха.

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Ранее Life.ru писал, что в России настоящее весеннее потепление следует ожидать лишь после 19 марта, до этого времени вряд ли можно рассчитывать на оттепель. При этом плюсовые температуры могут периодически появляться в начале весны, но они не станут постоянными.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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