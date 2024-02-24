В Норвегии восхитились стойкостью экономики России

Экономика Российской Федерации продемонстрировала несгибаемую стойкость под давлением постоянно усиливающихся западных санкций и, более того, даёт мощный отпор. Об этом заявила обозреватель норвежского телерадиовещательного канала NRK Сесилия Лангам Беккер.

"Два года спустя российская экономика находится на удивление в хорошей форме. Например, рост российской экономики намного выше, чем норвежской", — пишет она в материале.

Беккер сравнила рост экономических показателей РФ и Норвегии за 2023 год. Российская экономика оказалась победителем в этом состязании с прибавкой 3,6% на фоне 0,7% с норвежской стороны.

Журналистка добавила, что Российская Федерация вливает огромные суммы в собственную экономику, чтобы стимулировать её. Так, за 2023 год расходы российского госбюджета достигли 350 миллиардов долларов, что в несколько раз больше, чем было в 2021 году, до момента начала СВО. Обозреватель заключила, что такая феноменальная прочность российской экономики может оказаться очень плохим предзнаменованием для коллективного Запада.