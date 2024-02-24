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Замены нет: В США назвали болезненным ударом для ВСУ уничтожение установки ПВО

Military Watch: Украине будет трудно заменить уничтоженный ЗРК Patriot

24 февраля, 10:12
Киев остался без ЗРК Patriot. Обложка © ТАСС / Александр Река

Киев остался без ЗРК Patriot. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украина не сможет оперативно заменить американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, уничтоженный российскими войсками, так как Киев испытывает сложности с поставками оружия от Запада. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

"Российские военные успешно нанесли удар по системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, используемой ВCУ. Поражены пусковая установка класса "земля – воздух", боеприпасы и другие неуказанные компоненты", отмечается в публикации.

Автор полагает, что ВС РФ нанесли удар по системе ПВО ракетами "Кинжал" или "Искандер". В статье резюмируется, что Украина даже не сможет отремонтировать повреждённый Patriot, ведь к комплексу нет запчастей.

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Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Как уточнили в ведомстве, во время группового удара ВС РФ враг также лишился пусковой установки и тягача.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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