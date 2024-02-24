Премьер Италии углядела вину России во вторжении ХАМАС в Израиль

Радикалы ХАМАС не напали бы на Израиль, если бы Россия не начала СВО на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По её мнению, Москва якобы показала плохой пример другим странам, поэтому иные мировые конфликты были неизбежны.

"Я думаю, что если бы Россия не вторглась на Украину, то, по всей вероятности, ХАМАС не предприняло бы такого нападения на Израиль. Было неизбежно, что такое серьёзное нарушение международной системы, основанной на праве, тем более со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, будет иметь каскадные последствия для других областей и регионов мира, от Ближнего Востока до Балкан и далее до Африки", — приводит её слова Il Giornale.

По мнению политика, новые конфликты будут возникать в разных частях света до тех пор, пока на Украине не будет восстановлена международная законность. Премьер отметила необходимость того, чтобы Запад сосредоточил всю свою энергию на решении украинского вопроса, а также создании справедливого мира. Она также подчеркнула, что добиться переговоров с Россией можно, только обеспечив равенство сил на фронте.