Контрнаступление ВСУ летом 2023 года по своим задачам и масштабу операции сопоставимо с операцией "Цитадель", которую проводил под Курском вермахт летом 1943 года. Об этом говорится в аналитической статье заместителя президента РАРАН по информационной политике, доктора военных наук Константина Сивкова.

По его мнению, количество военной техники, собранной украинской армией для контрнаступательной операции, было очень близко к тому, которым располагали немецкие войска в июле 1943-го в Курской области. К слову, автор указывает, что действия ВСУ не стоит называть контрнаступлением, так как это классическое наступление, проводившееся в форме стратегической операции.

"Для ведения этой операции противник создал внушительную ударную группировку сил, которая насчитывала 160 тысяч человек личного состава (110 батальонов), 2,1 тысячи танков и других бронированных машин, 960 орудий полевой артиллерии и 114 самолётов", — говорится в материале, опубликованном ТАСС.

Автор также напомнил о разных доктринах подготовки российских и украинских армий. По его словам, свыше 45% военнослужащих собранной Незалежной группировки, а также более 75% от всего стратегического резерва готовились по стандартам блока НАТО. Можно сказать, что Российская армия имела дело против войск альянса в вопросе подготовки личного состава, отметил эксперт.

Более того, Сивков обращает внимание на то, что отчасти именно натовская военная мысль стала причиной поражения ВСУ. Западная военная школа полагается на преимущество в воздухе для преодоления глубокоэшелонированной обороны противника, которую и организовали ВС РФ. Вот только господство в небе никогда не было за силами Украины, даже если говорить о беспилотной авиации. Однако "архитекторы" украинского контрнаступления, видимо, решили, что смогут выполнить поставленные задачи и без этого элемента, за что поплатились тысячами жизней бойцов ВСУ.