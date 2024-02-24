Украинские бойцы раскрыли "проблему с людьми" в ВСУ NTV: Украинская армия потеряла энтузиазм для ведения боевых действий 24 февраля, 10:27 ВСУ потеряли энтузиазм после потери Авдеевки. Обложка © Getty Images / Libkos

Украинские солдаты перестали верить в победу и лишились боевого настроя, ведь на их глазах российские войска успешно продвигаются, перемалывая личный состав противника. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV, пообщавшись с бойцами ВСУ.

"У нас большая проблема с людьми. Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале. <…> Многие из наших людей истощены", — рассказал один из военнослужащих Украины.

По его словам, хаотичное украинское отступление привело к тому, что солдаты попросту не успевают закрепиться на новых позициях. Боец признался, что даже стало проблематично выкопать окопы для пехоты, ведь это занимает время, а российские дроны уже успевают появиться в небе и молниеносно атаковать.

Авторы Татьяна Миссуми