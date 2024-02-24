Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Путин поддержал тёплыми словами семью умершего председателя Верховного суда

Медведев требует мстить Западу за санкции против россиян: "На войне как на войне"

В США заговорили о выходе из ООН на фоне конфликта Израиля с ХАМАС

Власти Тульской области сообщили о третьем за сутки сбитом украинском БПЛА

Огромное нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз

БПЛА мог вызвать пожар в цеху Новолипецкого металлургического комбината

Истребители осуществили перехват неизвестного аэростата на западе США

NBC: Сумма штрафа по делу Трампа о мошенничестве выросла почти на $100 млн

Прокололся на мелочи: Экс-канцлер Австрии Курц получил условный срок за одно СМС

Бундестаг разрешил немцам выращивать и хранить каннабис вслед за украинцами

Украинские бойцы раскрыли "проблему с людьми" в ВСУ

NTV: Украинская армия потеряла энтузиазм для ведения боевых действий

24 февраля, 10:27
ВСУ потеряли энтузиазм после потери Авдеевки. Обложка © Getty Images / Libkos

ВСУ потеряли энтузиазм после потери Авдеевки. Обложка © Getty Images / Libkos

Украинские солдаты перестали верить в победу и лишились боевого настроя, ведь на их глазах российские войска успешно продвигаются, перемалывая личный состав противника. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV, пообщавшись с бойцами ВСУ.

"У нас большая проблема с людьми. Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале. <…> Многие из наших людей истощены", — рассказал один из военнослужащих Украины.

По его словам, хаотичное украинское отступление привело к тому, что солдаты попросту не успевают закрепиться на новых позициях. Боец признался, что даже стало проблематично выкопать окопы для пехоты, ведь это занимает время, а российские дроны уже успевают появиться в небе и молниеносно атаковать.

Пленённый в Авдеевке боец ВСУ призвал украинцев сдаваться и обратился к Зеленскому
Пленённый в Авдеевке боец ВСУ призвал украинцев сдаваться и обратился к Зеленскому

Напомним, ВС РФ перешли к наступательным действиям практически по всей линии фронта. Так, 17 февраля российские войска освободили Авдеевку. Сейчас в городе работают сапёры, занятые поиском и ликвидацией мин и снарядов. Жителям Авдеевки уже вручаются паспорта РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!