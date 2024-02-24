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24 февраля, 11:37

Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поразили живую силу и технику украинской стороны в 117 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", — говорится в сообщении министерства.

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А ранее Минобороны России обнародовало кадры уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Во время группового удара российских военных враг также лишился пусковой установки и тягача.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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