Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах
Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поразили живую силу и технику украинской стороны в 117 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", — говорится в сообщении министерства.
А ранее Минобороны России обнародовало кадры уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Во время группового удара российских военных враг также лишился пусковой установки и тягача.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ