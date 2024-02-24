Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поразили живую силу и технику украинской стороны в 117 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", — говорится в сообщении министерства.