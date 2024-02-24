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24 февраля, 11:48

ВС РФ отбили три атаки на Купянском направлении, ВСУ потеряли полсотни бойцов

Российские военные за сутки подбили два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, за это время враг лишился около 55 военнослужащих.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены три контратаки в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области", — уточнили в ведомстве.

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Кстати, также Life.ru писал, что подразделения ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику украинской стороны в 117 районах. Успехам Российской армии поспособствовали оперативно-тактическая авиация и беспилотные летательные аппараты.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Мышляева
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