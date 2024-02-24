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24 февраля, 11:59

ВСУ потеряли 425 бойцов и 3 танка, отступив от позиций на Авдеевском направлении

ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 425 военнослужащих, три танка, десять боевых бронированных машин и 24 автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что российским военнослужащим за это время удалось занять более выгодные рубежи.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, ВС РФ удалось отбить две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ у населённых пунктов Первомайское и Ласточкино Донецкой Народной Республики.

Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах
Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах

А ранее Life.ru сообщал, что российские военные за сутки уничтожили два пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ на Купянском направлении. Помимо техники враг также лишился и живой силы. Потери вражеских войск составили более полсотни бойцов.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Мышляева
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