ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 425 военнослужащих, три танка, десять боевых бронированных машин и 24 автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что российским военнослужащим за это время удалось занять более выгодные рубежи.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, ВС РФ удалось отбить две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ у населённых пунктов Первомайское и Ласточкино Донецкой Народной Республики.