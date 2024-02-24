Российские военные нанесли комплексные удары по ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли комплексные удары по подразделениям украинской армии в населённых пунктах Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 35 человек личного состава и 11 единиц техники. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

"На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", — сказано в публикации ведомства.

Пресс-служба министерства уточнила, что противник потерял до 35 бойцов, восемь автомобилей и американскую гаубицу М777, а также САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Кроме того, российским военным удалось уничтожить полевой склад, где противник хранил боеприпасы.