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24 февраля, 12:02

Российские военные нанесли комплексные удары по ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли комплексные удары по подразделениям украинской армии в населённых пунктах Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 35 человек личного состава и 11 единиц техники. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

"На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области",  сказано в публикации ведомства.

Пресс-служба министерства уточнила, что противник потерял до 35 бойцов, восемь автомобилей и американскую гаубицу М777, а также САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Кроме того, российским военным удалось уничтожить полевой склад, где противник хранил боеприпасы.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские бойцы отразили контратаку украинских войск в районе села Богдановка ДНР. В ходе боевых действий ВСУ потеряли почти 400 человек личного состава.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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