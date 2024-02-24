ВС РФ отбили контратаку у Богдановки в ДНР и ликвидировали почти 400 бойцов ВСУ
Российские военнослужащие отбили контратаку ВСУ у села Богдановка в Донецкой Народной Республике. В результате боестолкновений вражеская сторона лишилась почти 400 бойцов, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в министерстве, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В ходе выполнения задач спецоперации военные нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красное и Курдюмовка.
"Кроме того, в районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 395 военнослужащих", — сообщили в ведомстве.
Помимо живой силы, киевский режим также лишился двух танков, четырёх боевых бронированных машин, девяти автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и гаубицы Д-30.
Кроме того, за сутки российские силы противовоздушной обороны перехватили авиабомбу JDAM и уничтожили 92 украинских дрона в зоне проведения спецоперации. Также за это время наши бойцы поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ