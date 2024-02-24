ВС РФ отбили контратаку у Богдановки в ДНР и ликвидировали почти 400 бойцов ВСУ

Российские военнослужащие отбили контратаку ВСУ у села Богдановка в Донецкой Народной Республике. В результате боестолкновений вражеская сторона лишилась почти 400 бойцов, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в министерстве, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В ходе выполнения задач спецоперации военные нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красное и Курдюмовка.

"Кроме того, в районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 395 военнослужащих", — сообщили в ведомстве.