Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными Al Hadath: Достигнуто соглашение по обмену заложниками между Израилем и ХАМАС 24 февраля, 12:25 Достигнуто соглашение по заложникам Израиля. Обложка © ТАСС / Zuma

На переговорах в Париже достигнуто соглашение, по которому обновлены условия обмена израильтян, попавших в заложники к движению ХАМАС в секторе Газа, на палестинцев, которых держат в тюрьмах еврейского государства. Об этом рассказал телеканал Al Hadath.

Стороны установили рамки соглашения по предполагаемому обмену. Теперь дело остаётся за обсуждением деталей сделки. По мнению телеканала, можно с уверенностью говорить о том, что в ходе переговоров "был достигнут прогресс".

Ранее сообщалось, что Израиль намерен начать операцию в Рафахе — городе в секторе Газа на границе с Египтом, если боевики ХАМАС не освободят заложников до начала Рамадана, выпадающего на период с 11 марта по 9 апреля.

Авторы Татьяна Миссуми