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Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными

Al Hadath: Достигнуто соглашение по обмену заложниками между Израилем и ХАМАС

24 февраля, 12:25
Достигнуто соглашение по заложникам Израиля. Обложка © ТАСС / Zuma

Достигнуто соглашение по заложникам Израиля. Обложка © ТАСС / Zuma

На переговорах в Париже достигнуто соглашение, по которому обновлены условия обмена израильтян, попавших в заложники к движению ХАМАС в секторе Газа, на палестинцев, которых держат в тюрьмах еврейского государства. Об этом рассказал телеканал Al Hadath.

Стороны установили рамки соглашения по предполагаемому обмену. Теперь дело остаётся за обсуждением деталей сделки. По мнению телеканала, можно с уверенностью говорить о том, что в ходе переговоров "был достигнут прогресс".

ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля
ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля

Ранее сообщалось, что Израиль намерен начать операцию в Рафахе — городе в секторе Газа на границе с Египтом, если боевики ХАМАС не освободят заложников до начала Рамадана, выпадающего на период с 11 марта по 9 апреля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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