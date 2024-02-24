В Волгограде требуют уволить детского тренера, судимого за изнасилование

В Волгограде обеспокоенные родители требуют отстранить от работы в детском спортклубе тренера по тхэквондо, который был судим за групповое изнасилование. По их словам, трудоустроили этого человека незаконно. Об этом пишет SHOT.

Справка о судимости Николая Бибина. Фото © t.me / SHOT

Николай Бибин был осуждён в 2015 году за групповое изнасилование, ему дали 7 лет тюрьмы. Мужчина отбывал наказание в ИК-12 в Волгоградской области, а в 2021 году досрочно вышел на свободу. После этого он попытался наладить жизнь: женился и завёл ребёнка, однако вскоре разошёлся с супругой. Кроме того, мужчина устроился на работу в спортклуб "Форвард".

Бибин утаивал своё криминальное прошлое, но родители воспитанников детского учреждения всё равно всё узнали. По их словам, директор спортшколы знал о судимости тренера, но всё равно взял его на работу, хотя это незаконно. Сейчас мамы делают всё, чтобы насильника уволили, они даже обратились к московскому детективу Максиму Заболотному. Кроме того, экс-жена Бибина требует лишить его родительских прав, потому что тот не общается с дочерью и не платит алименты.