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24 февраля, 12:53

В Волгограде требуют уволить детского тренера, судимого за изнасилование

Тренер по тхэквондо Николай Б. Обложка © t.me / SHOT

Тренер по тхэквондо Николай Б. Обложка © t.me / SHOT

В Волгограде обеспокоенные родители требуют отстранить от работы в детском спортклубе тренера по тхэквондо, который был судим за групповое изнасилование. По их словам, трудоустроили этого человека незаконно. Об этом пишет SHOT.

Справка о судимости Николая Бибина. Фото © t.me / SHOT

Справка о судимости Николая Бибина. Фото © t.me / SHOT

Николай Бибин был осуждён в 2015 году за групповое изнасилование, ему дали 7 лет тюрьмы. Мужчина отбывал наказание в ИК-12 в Волгоградской области, а в 2021 году досрочно вышел на свободу. После этого он попытался наладить жизнь: женился и завёл ребёнка, однако вскоре разошёлся с супругой. Кроме того, мужчина устроился на работу в спортклуб "Форвард".

Бибин утаивал своё криминальное прошлое, но родители воспитанников детского учреждения всё равно всё узнали. По их словам, директор спортшколы знал о судимости тренера, но всё равно взял его на работу, хотя это незаконно. Сейчас мамы делают всё, чтобы насильника уволили, они даже обратились к московскому детективу Максиму Заболотному. Кроме того, экс-жена Бибина требует лишить его родительских прав, потому что тот не общается с дочерью и не платит алименты.

В Екатеринбурге пойман подросток-насильник, сбежавший из спецшколы
В Екатеринбурге пойман подросток-насильник, сбежавший из спецшколы

А ранее Life.ru рассказывал, что тренер детской школы карате в Сергиевом Посаде попался на публичном самоудовлетворении перед маленькими девочками. Следствие выяснило, что на счету 32-летнего извращенца минимум четыре жертвы за три месяца. Он ублажал себя и заставлял детей "помогать".

Александра Мышляева
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