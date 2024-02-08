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8 февраля, 20:45

В Екатеринбурге пойман подросток-насильник, сбежавший из спецшколы

В Екатеринбурге задержали обвиняемого в насилии над детьми в спецшколе подростка

Сотрудники правоохранительных органов Свердловской области задержали сбежавшего в декабре прошлого года 16-летнего подростка, обвиняемого в насилии над детьми в спецшколе. Как заявил в беседе Ura.ru адвокат Георгий Краснов, представляющий потерпевших, теперь беглеца заключат под стражу.

"Вероятно, он будет доставлен в СИЗО №1, так как так будет проще и ближе доставлять его на процессы в Чкаловский суд", — заявил собеседник издания.

Помимо этого, адвокат сообщил журналистам, что пойманный подросток выходил с ним на связь накануне, 7 февраля. По словам 16-летнего юноши, он сбежал, потому ему угрожали другие подсудимые. В то же время пойманный утверждает, что его якобы просили врать следствию в апреле 2023 года.

"Что никакого сексуального насилия якобы не было. Это просили педагоги и руководство говорить следствию", — подчеркнул он.

Подросток-насильник сбежал из спецшколы на Урале перед арестом за надругательства над мальчиком
Подросток-насильник сбежал из спецшколы на Урале перед арестом за надругательства над мальчиком

Жуткая история стала известна общественности в апреле 2023 года. Напомним, в Екатеринбурге учеников спецшколы № 124 насиловали и подвергали издевательствам в качестве наказания. Так старшеклассники "перевоспитывали" трудных детей. Впоследствии правоохранительные органы обвинили трёх учеников спецшколы в 12 изнасилованиях.

Обложка ©

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Алексей Соловьёв
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