В Екатеринбурге пойман подросток-насильник, сбежавший из спецшколы

Сотрудники правоохранительных органов Свердловской области задержали сбежавшего в декабре прошлого года 16-летнего подростка, обвиняемого в насилии над детьми в спецшколе. Как заявил в беседе Ura.ru адвокат Георгий Краснов, представляющий потерпевших, теперь беглеца заключат под стражу.

"Вероятно, он будет доставлен в СИЗО №1, так как так будет проще и ближе доставлять его на процессы в Чкаловский суд", — заявил собеседник издания.

Помимо этого, адвокат сообщил журналистам, что пойманный подросток выходил с ним на связь накануне, 7 февраля. По словам 16-летнего юноши, он сбежал, потому ему угрожали другие подсудимые. В то же время пойманный утверждает, что его якобы просили врать следствию в апреле 2023 года.