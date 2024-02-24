Похожий на гранату предмет обнаружили в пункте сортировки почты в Москве

В Москве в пункте сортировки почтовых отправлений у Казанского вокзала обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает SHOT.

Подозрительный предмет, напоминающий ручную гранату, заметил один из сотрудников станции сортировки в Краснопрудном переулке, когда просматривал посылку на рентген-аппарате. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Также ожидается прибытие сапёров.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как психически неуравновешенный москвич швырнул гранату в сотрудников бригады скорой, которые приехали на вызов к его маме, а после этого стал угрожать всех перестрелять. Буянившего неадеквата утихомирили сотрудники полиции, которые скрутили его и доставили в отдел.