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24 февраля, 12:14

Похожий на гранату предмет обнаружили в пункте сортировки почты в Москве

В Москве в пункте сортировки почтовых отправлений у Казанского вокзала обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает SHOT.

Спецслужбы прибыли в почтовый пункт сортировки в Краснопрудном переулке. Видео © Life.ru

Подозрительный предмет, напоминающий ручную гранату, заметил один из сотрудников станции сортировки в Краснопрудном переулке, когда просматривал посылку на рентген-аппарате. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Также ожидается прибытие сапёров.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как психически неуравновешенный москвич швырнул гранату в сотрудников бригады скорой, которые приехали на вызов к его маме, а после этого стал угрожать всех перестрелять. Буянившего неадеквата утихомирили сотрудники полиции, которые скрутили его и доставили в отдел.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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