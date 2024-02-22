Пассажир пытался пронести "гранату" в Шереметьево, но его вычислили на входе SHOT: В Шереметьево оцепили участок досмотра из-за зажигалки в форме гранаты РГД-5 22 февраля, 15:31 В Шереметьево оцепили участок досмотрового коридора из-за пепельницы. Обложка © Shutterstock

В столичном аэропорту Шереметьево служба безопасности остановила мужчину, который якобы пытался пронести гранату. После осмотра оказалось, что это искусно сделанный муляж, пишет SHOT.

Всё произошло накануне вечером, 21 февраля. На досмотре при входе в терминал В был задержан пассажир, летевший в Ханты-Мансийск. В его ручной клади сотрудники обнаружили гранату РГД-5 и тут же забили тревогу. На место оперативно прибыли взрывотехники, а участок досмотрового коридора был перекрыт.

В итоге подозрительной находкой оказалась зажигалка с пепельницей, сделанная в форме гранаты. При этом сам мужчина не смог объяснить, зачем взял в полёт подобную вещь.

К слову, сотрудники службы безопасности московского Шереметьево бдят совершенно не зря, ведь совсем недавно в аэропорту уже происходил подобный случай, но уже с боевой гранатой: 26 января там задержали пассажира, который пытался пронести снаряд в самолёт. Между тем неделю назад ещё один пассажир спровоцировал коллапс в Шереметьево. Тогда виной всему тоже оказалась зажигалка в форме гранаты.

Авторы Татьяна Миссуми