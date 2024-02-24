Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих границ со стороны Армении 24 февраля, 13:06 Баку сообщил об обстреле Арменией позиций военнослужащих Азербайджана. Обложка © ТАСС / AP

Минобороны Азербайджана сообщило на своём сайте, что армянские военнослужащие обстреляли позиции армии республики, расположенные вблизи села Йеллиджа. О пострадавших и повреждениях информация не приводится.

"24 февраля в 12:45 (11:45 мск. — Прим. Life.ru) подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", — отмечается в заявлении азербайджанского ведомства.

Накануне Баку также сообщал об обстреле армянской стороной азербайджанских военных у села Йеллиджа. Ответный огонь открыт не был, но Азербайджан убедительно попросил Ереван отказаться от провокаций и наказать виновных за произведённый обстрел.

Авторы Татьяна Миссуми