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Мизулиной вручили футболку с Путиным и цитатой "Человек, который изменил всё"

Мизулиной подарили футболку с Путиным на встрече со студентами в Тюмени

24 февраля, 14:10
Екатерина Мизулина со студенткой из Тюмени. Обложка © t.me / Тюменская область

Екатерина Мизулина со студенткой из Тюмени. Обложка © t.me / Тюменская область

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина приняла из рук тюменской студентки подарок: футболку с изображением президента РФ Владимира Путина и подписью: "Человек, который изменил всё". Об этом сообщает URA.RU.

Екатерина Мизулина получила футболку с Путиным от студентки из Тюмени. Видео © t.me / Тюменская область

В Тюмени Мизулина встретилась со студентами и ответила на их вопросы о будущем страны. На сцену к чиновнице поднялась одна из учащихся и подарила футболку с Путиным. Слова, напечатанные на ней, принадлежат губернатору Тюменской области Александру Моору. Он произнёс их на выставке "Россия" в ноябре 2023 года.

Сама студентка тоже была одета точно в такую же футболку. Мизулина поблагодарила и призналась, что согласна с высказыванием Моора о Путине, тем более что чиновница хорошо помнит трагические 90-е годы. Именно Путину пришлось восстанавливать разрушенную страну, подчеркнула Мизулина. Чуть позже она примерила футболку и сфотографировалась с участниками мероприятия.

"Чем больше, тем лучше": Мизулина раскрыла, как относится к мемам про себя
"Чем больше, тем лучше": Мизулина раскрыла, как относится к мемам про себя

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина иронично отреагировала на попадание в санкционный список Европы. Она заметила, что это стало в её семье доброй традицией. Так, мать чиновницы, Елена Мизулина, оказалась в аналогичном списке в 2014 году. Екатерина подчеркнула, что горда стать продолжателем взятого курса, ведь она будет отстаивать интересы России и стоять на защите ценностей нашей страны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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