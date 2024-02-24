Регион

Уведомления отключены

24 февраля, 14:48

"Это невозможно": В США оценили шансы анонсированного Зеленским наступления ВСУ в Чёрном море

Офицер Дэвис: Зеленский сильно ошибается насчёт нового контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский, анонсировавший новое контрнаступление в Чёрном море, сильно переоценивает возможности украинской армии. Об этом заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале Deep Dive.

"Не может быть никакого контрнаступления. <…> У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесённые потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?" заявил американский ветеран.

Офицер напомнил, что на подготовку контрнаступления летом прошлого года у украинской армии ушло девять месяцев. За это время они были оснащены западным вооружением и прошли соответствующее обучение. А в настоящий момент ВСУ истощены, потрёпаны и деморализованы, поэтому военная операция таких масштабов представляется абсолютно немыслимой.

"Иррационально полагать, что будет новое наступление. Его не будет", — заключил Дэвис.

Военный эксперт обратил внимание на сходство между операциями ВСУ и вермахта
Военный эксперт обратил внимание на сходство между операциями ВСУ и вермахта

Схожие соображения были высказаны и вице-спикером парламента Крыма, заявившим, что любой проект контрнаступления ВСУ в Чёрном море оторван от реальности. В подтверждение своих слов он напомнил о попытке армии Незалежной выйти в контратаку в Запорожье, которая стоила им многих тысяч жизней.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров