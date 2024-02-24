"Это невозможно": В США оценили шансы анонсированного Зеленским наступления ВСУ в Чёрном море
Офицер Дэвис: Зеленский сильно ошибается насчёт нового контрнаступления ВСУ
Владимир Зеленский, анонсировавший новое контрнаступление в Чёрном море, сильно переоценивает возможности украинской армии. Об этом заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале Deep Dive.
"Не может быть никакого контрнаступления. <…> У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесённые потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?" — заявил американский ветеран.
Офицер напомнил, что на подготовку контрнаступления летом прошлого года у украинской армии ушло девять месяцев. За это время они были оснащены западным вооружением и прошли соответствующее обучение. А в настоящий момент ВСУ истощены, потрёпаны и деморализованы, поэтому военная операция таких масштабов представляется абсолютно немыслимой.
"Иррационально полагать, что будет новое наступление. Его не будет", — заключил Дэвис.
Схожие соображения были высказаны и вице-спикером парламента Крыма, заявившим, что любой проект контрнаступления ВСУ в Чёрном море оторван от реальности. В подтверждение своих слов он напомнил о попытке армии Незалежной выйти в контратаку в Запорожье, которая стоила им многих тысяч жизней.
ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen