Владимир Зеленский, анонсировавший новое контрнаступление в Чёрном море, сильно переоценивает возможности украинской армии. Об этом заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале Deep Dive.

"Не может быть никакого контрнаступления. <…> У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесённые потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?" — заявил американский ветеран.

Офицер напомнил, что на подготовку контрнаступления летом прошлого года у украинской армии ушло девять месяцев. За это время они были оснащены западным вооружением и прошли соответствующее обучение. А в настоящий момент ВСУ истощены, потрёпаны и деморализованы, поэтому военная операция таких масштабов представляется абсолютно немыслимой.

"Иррационально полагать, что будет новое наступление. Его не будет", — заключил Дэвис.