В Германии открыли миру глаза на гибель оппозиционеров в тюрьмах Украины Политик ФРГ Вагенкнехт: В тюрьмах на Украине гибнут оппозиционные политики 24 февраля, 15:08 Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Carsten Koall

В украинских тюрьмах умирают оппозиционные политики, которые попали за решётку только лишь из-за своей позиции, противоречащей официальному Киеву. Об этом сказала немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру.

"В украинских тюрьмах погибают оппозиционные политики. Это на самом деле не пропаганда (президента РФ Владимира. — Прим. Life.ru) Путина. И каждый конкретный случай — это трагедия", — говорит Вагенкнехт на видео, размещённом журналистом в соцсети Х.

По словам политика, Украина и раньше не отличалась "идеальной демократией", но после начала спецоперации киевские власти усилили репрессивные меры в отношении неугодных. В первую очередь под прессинг попали украинские оппозиционеры.

Ранее подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на Украине стартовала масштабная операция по политической зачистке, которая началась с задержания бизнесмена Игоря Мазепы.

Авторы Татьяна Миссуми