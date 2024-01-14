Ответственность за гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме несёт Белый дом, власти Соединённых Штатов не могли пропустить данную ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Меня спрашивали, а понесёт ли режим Зеленского ответственность за убийство, пытки, приведшие к смерти этого человека. Режим Зеленского понесёт ответственность за свою неонацистскую сущность, глобально за всё", — указала дипломат.

Захарова добавила, что в Госдепартаменте, Конгрессе США не могли не знать о ситуации с их гражданином. По словам дипломата, ведущие американские общественные деятели неделями привлекали внимание к этому случаю, описывали детали и давали имена, но бесполезно.

Напомним, СБУ задержала Гонсало Лиру в мае 2023 года. По данным украинской стороны, он поддерживал Россию и "занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины". Против него возбудили уголовное дело, блогера заключили под стражу. СБУ объяснила арест оправданием Лирой СВО. В декабре прошлого года находящийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов отказался комментировать ситуацию с блогером, потому что официально он не является журналистом и не подпадает под защиту. Телеведущий Такер Карлсон подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена позволяет всему этому происходить и всех на самом деле устраивает такое отношение к свободе слова.