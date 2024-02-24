Рыба "ударила" журналиста во время репортажа о мощнейшем шторме в Норвегии

В Норвегии метеоролог во время съёмки репортажа о сильнейшем за последние 30 лет шторме столкнулся со стихией. Сначала он был сбит с ног рыбой, внезапно прилетевшей ему в лицо, а после упавшего журналиста накрыло морской волной ледяной воды. Забавный ролик завирусился в социальной сети X, также пояснения дали в New York Post.

Норвежский метеоролог был сбит с ног прилетевшей в лицо рыбой. Видео © X / @Mrgunsngear

На видео Дэвид Йоргенвог стоит с микрофоном на побережье в городе Кристиансунн и ведёт репортаж, однако мощный порыв ветра внезапно швыряет в него рыбу приличных размеров. Чешуйчатое существо попадает ему в лицо и буквально сбивает с ног. Однако на этом неприятности не заканчиваются: после этого накатывает морская волна, которая уносит с собой рыбу и едва не делает то же самое и с синоптиком.

К счастью, всё обошлось: он остался на берегу, а товарищи помогли ему встать. На последних секундах слышен вопль, переходящий в безудержный смех, одновременно с тем, как на шее метеоролога разворачивается спасательный жилет.