Регион

Уведомления отключены

24 февраля, 17:15

Рыба "ударила" журналиста во время репортажа о мощнейшем шторме в Норвегии

В Норвегии метеоролог получил рыбой по лицу во время репортажа о погоде

В Норвегии метеоролог во время съёмки репортажа о сильнейшем за последние 30 лет шторме столкнулся со стихией. Сначала он был сбит с ног рыбой, внезапно прилетевшей ему в лицо, а после упавшего журналиста накрыло морской волной ледяной воды. Забавный ролик завирусился в социальной сети X, также пояснения дали в New York Post.

Норвежский метеоролог был сбит с ног прилетевшей в лицо рыбой. Видео © X / @Mrgunsngear

На видео Дэвид Йоргенвог стоит с микрофоном на побережье в городе Кристиансунн и ведёт репортаж, однако мощный порыв ветра внезапно швыряет в него рыбу приличных размеров. Чешуйчатое существо попадает ему в лицо и буквально сбивает с ног. Однако на этом неприятности не заканчиваются: после этого накатывает морская волна, которая уносит с собой рыбу и едва не делает то же самое и с синоптиком.

К счастью, всё обошлось: он остался на берегу, а товарищи помогли ему встать. На последних секундах слышен вопль, переходящий в безудержный смех, одновременно с тем, как на шее метеоролога разворачивается спасательный жилет.

Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта
Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта

Ранее Life.ru показывал видео того, как чемпионка России по фрирайду упала с большой высоты во время турнира в Сочи. Её протащило по камням и снегу не один десяток метров, однако каким-то чудесным образом она не только выжила, но и осталась невредимой. Видимо, весь удар принял на себя сноуборд, сломавшийся пополам.

Обложка ©

X / @Mrgunsngear

Юрий Лысенко
  • Новости
  • норвегия
  • Лучшее из Интернета
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров