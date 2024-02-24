Спортклуб в Волгограде успокоил родителей после скандала из-за детского тренера-насильника
В спортклубе в Волгограде заверили, что судимый тренер не работает с детьми
Тренер по тхэквондо Николай Бибин. Обложка © t.me / SHOT
Директор волгоградского спортивного клуба "Форвард" Вячеслав Скотников заявил, что Николай Бибин, который был судим за групповое изнасилование, не работает в его спортзале тренером, а просто занимается там. Также директор добавил, что родители клиентов никогда не жаловались на Бибина. Об этом сообщает "Газета.Ru".
"Он у меня не тренировал никогда. Он у меня просто тренируется, для себя занимается. Нет, конечно (не работает тренером в спортклубе. — Прим. Life.ru)", — сказал Скотников.
Ранее сообщалось, что родители требуют уволить из спортклуба тренера по тхэквондо, который был судим за изнасилование. Николай Бибин был осуждён в 2015 году за групповое изнасилование, за что был приговорён к 7 годам лишения свободы. В 2021 году его досрочно освободили, после чего он попытался наладить свою жизнь: женился и завёл ребёнка, однако вскоре с женой расстался.