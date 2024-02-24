Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с Будапештским меморандумом показала несостоятельность американских гарантий безопасности. На невыполнение договора, который Незалежная подписала в 1994 году, он пожаловался в интервью британской газете Times.

"Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит", — констатировал он, но умолчал о гарантиях Великобритании, поставившей подпись под тем же документом.

После распада СССР в 1991 году Украина унаследовала третий в мире по величине ядерный арсенал. 5 декабря 1994 года она подписала Будапештский меморандум с Великобританией, Россией и США. Документ предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Незалежной в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. В Киеве не раз потом высказывались за возвращение ядерного оружия. Последний раз такие предложения звучали в Раде несколько недель назад.