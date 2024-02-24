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24 февраля, 05:34

Маск отказал уходящему в отставку Рютте в праве давать гарантии безопасности Украине

Маск: Рютте не имеет права заключать соглашение о безопасности с Украиной

Уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не обладает юридическими полномочиями для заключения соглашения в сфере безопасности с Украиной, которое будет предусматривать финансовую и военную поддержку в течение десятилетнего срока. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск, комментируя пост политэксперта Эвы Влардингербрук в социальной сети X, заметившей, что сдающее полномочия правительство заключает международный договор без оглядки на мнение нидерландских граждан.

"Марк Рютте просто вытягивает наш кошелёк, пока не станет генеральным секретарём НАТО, а потом он вытянет и все ваши кошельки (членов блока НАТО. — Прим. Life.ru)", сказано в публикации.

Её сообщение прокомментировал владелец социальной сети. Маск усомнился в том, что глава кабмина имеет право принимать подобные решения в своём нынешнем положении.

"Не похоже, что у него (Рютте. — Прим. Life.ru) есть законные полномочия это делать (заключать соглашение с Украиной. — Прим. Life.ru)", написал предприниматель в комментарии.

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Напомним, 16 февраля соглашение о гарантиях безопасности было заключено между Украиной и ФРГ. Позже в тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский подписал похожий договор двустороннего характера, предусматривающий выделение нового пакета финансовой помощи, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 23 февраля было подписано аналогичное соглашение между Киевом и Копенгагеном.

Обложка ©

X / @MinPres

Юрий Лысенко
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