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Почти 300 фур уже несколько дней стоят в пробке из Казахстана в Россию

Нацоператор Казахстана сообщил о пробке из 280 грузовиков на границе с Россией

24 февраля, 15:12
В Казахстане на границе с РФ стоят 280 грузовиков. Обложка © t.me / QazAvtoJol

В Казахстане на границе с РФ стоят 280 грузовиков. Обложка © t.me / QazAvtoJol

В Казахстане выросла пробка из 280 грузовых машин на КПП Сырым, расположенном у границы с Россией. Об этом уведомила пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами "Казавтожол".

"В Западном Казахстане на пограничном контроле Сырым на трассе Самара – Шымкент наблюдается скопление большегрузов. Это связано с работой пограничного пункта", — объяснили в ведомстве.

Водителям грузовиков приходится по несколько дней ждать возможности проехать через КПП. Чиновники просят по возможности объезжать сложный участок дороги, тем более что на других трассах этого района заторов нет.

Польские фермеры заблокировали последний КПП с Украиной
Польские фермеры заблокировали последний КПП с Украиной

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией — Париккала и Инари, которые не используются уже несколько лет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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