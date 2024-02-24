Психолог объяснил, как детство влияет на зависимость человека от денег

Если в детстве семья человека с трудом сводила концы с концами, то в будущем он может столкнуться с денежной зависимостью. Об этом рассказал провокативный психолог Илья Гуцалюк в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Как пояснил эксперт, видя тяжёлую финансовую ситуацию внутри семьи, ребёнок начинает настраивать себя, что, повзрослев, никогда не столкнётся с подобным. Однако бывают случаи, когда такое стремление приобретает форму денежной зависимости. Она немногим отличается от алкогольной или наркотической, считает специалист. Причём в некоторых случаях это приводит человека к тому, что он постоянно находится в поиске лёгких денег.

"Он не хочет работать, поэтому встревает во всякие пирамиды и лотереи, азартные игры, набирает огромную кучу долгов. Всё это влияет и на отношения с близкими, потому что, к сожалению, наличие или отсутствие денег — это один из критериев качественной коммуникации в семье", — объяснил Гуцалюк.