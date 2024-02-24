В Якутске завершился турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти Охлопкова

Первый Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти Героя Советского Союза Фёдора Охлопкова завершился на полигоне "Сулус" в Якутске, сообщила пресс-служба Республики Саха.

"Полигон сделан так, что на нём можно работать без перерывов на дистанции до четырёх километров днём и ночью. Он позволяет тренировать снайперов, готовить высокопрофессиональных стрелков и проводить соревнования высокого уровня", — сообщил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, главный судья турнира Юрий Трутнев. Он также отметил, что в условиях СВО гражданам России необходимо помнить, как правильно обращаться с оружием, и быть готовыми к защите Родины.

Первое место в состязании заняли Василий Яковлев и корректировщик Сергей Яковлев. Они попали в цель с двух километров, за что получили ключи от внедорожника. Серебро завоевал снайпер Дмитрий Радченко с корректировщиком Сергеем Кириченко, они забрали новый внедорожник "Сокол". А сертификат на полмиллиона рублей за третье место вручили снайперской паре с позывными Добрый и Кедр.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам соревнований с приветственным словом. Глава государства выразил уверенность в том, что турнир станет значимым событием не только для региона, но и всего Дальнего Востока.

"Приветствую вас на открытии первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвящённого памяти Героя Советского Союза прославленного снайпера Охлопкова Фёдора Матвеевича. Глубоко символично, что турнир проводится в Якутии — на родине этого мужественного, сильного духом человека, фронтовика, участника легендарного Парада Победы", — отметил российский лидер.