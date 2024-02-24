Уфимца записали в покойники, перепутав его с тёзкой из Читы

Два года уфимец через суд пытается доказать, что он жив. Из-за ошибки в документах его признали мёртвым после смерти полного тёзки из Читы. Невероятную историю из Башкортостана публикует SHOT.

Жителя Уфы объявили мёртвым, перепутав с тёзкой из другого города. Видео © t.me / SHOT

Александр Николаев узнал о своей "смерти", когда его остановили сотрудники ГИБДД в 2022 году. Инспектор сообщил водителю, что по базе данных он числится мёртвым. Уфимец стал разбираться и выяснил, что скончался его полный тёзка из Читы, вот только в покойники записали жителя другого города.

Из-за своего статуса Александр не может ездить за рулём, голосовать и менять место работы. Между тем налоги мужчине до сих пор поступают. По словам адвоката Николаева, сотрудники загса могли бы довольно быстро решить эту проблему, но они только разводят руками. Поэтому уфимец разбирается с ошибкой в суде.