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24 февраля, 17:49

ВСУ обстреляли ресторан в Донецке во время свадьбы, пострадал один человек

Один мирный житель пострадал в результате очередного обстрела ВСУ Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

"В результате обстрела Ворошиловского района получил ранение мужчина 1984 года рождения. <...> По улице Набережной пострадали жилые дома и здание ресторана", — говорится в сообщении градоначальника.

По информации СЦКК ДНР, украинские военные выпустили по городу три ракеты из РСЗО. При этом РИА "Новости" сообщает, что во время прилёта РСЗО HIMARS в заведении праздновали свадьбу. Сотрудница заведения рассказала, что в этот момент в ресторане находилось около 60 человек.

"Мы слышали два прилёта. <...> Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодожёнов теперь запомнится надолго", — рассказала она агентству.

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Напомним, это уже второй за день обстрел города. До этого украинская сторона атаковала Ворошиловский район Донецка. В результате удара ВСУ погиб мужчина. Также ранения получила и местная жительница 1955 года рождения.

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Getty Images / Libkos

Николь Вербер
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