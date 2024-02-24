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24 февраля, 19:29

Тайник с оружием и золотом обнаружили в квартире братьев-наркоторговцев в Томске

Полиция обнаружила тайник с оружием и золотыми изделиями в Томске. Обложка © t.me / МВД России

Полиция обнаружила тайник с оружием и золотыми изделиями в Томске. Обложка © t.me / МВД России

В Томске в квартире двух братьев-наркоторговцев обнаружен тайник с оружием и золотыми украшениями. Об этом сообщает пресс-служба МВД России в своём телеграм-канале.

Полиция обнаружила тайник с оружием в квартире братьев-наркоторговцев в Томске. Видео © t.me / МВД России

По данным ведомства, ранее судимых правонарушителей задержали на проспекте Ленина. Ими оказались двоюродные братья — житель областного центра 1991 года рождения и мужчина 1989 года рождения из Новокузнецка. При себе у них оказались шесть свёртков с "синтетикой". После такой находки полиция решила наведаться к ним в квартиру — и не зря.

"Сотрудники полиции обнаружили в полу тайник, из которого изъяли ещё 54 свёртка с запрещённым веществом, а также пистолет Макарова и 15 патронов к нему, по внешним признакам схожие с боевыми. Разрешительных документов на оружие у сообщников нет", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в тайнике обнаружили почти полкилограмма золотых изделий, стоимость которых оценивается в более чем миллион рублей. По данным следствия, злоумышленники создали теневой магазин в Интернете, где занимались продажей запрещённых веществ. Возбуждено уголовное дело, задержанных заключили под стражу.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге в сортировочном центре интернет-площадки Ozon обнаружили около 200 граммов амфетамина. В ходе обыска на Софийской улице сотрудники нашли две коробки с веществом. В настоящее время следствие выясняет, кому принадлежала эта партия наркотиков.

Владимир Озеров
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