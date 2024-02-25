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25 февраля, 01:12

Сконцентрируют внимание: Политолог назвал новые задачи государства в области здравоохранения

Политолог Пашин: Правительство проведёт ликвидацию кадрового дефицита в медицине

Новыми приоритетами государственной политики в области здравоохранения станут цифровизация и ликвидация кадрового голода. Это в беседе с РИА "ФедералПресс" предположил член экспертного клуба "Дигория" политолог Михаил Пашин.

"Одним из центральных направлений станет повсеместное внедрение цифрового медицинского профиля, который объединит в себе информацию о состоянии здоровья и оказанных медицинских услугах каждого пациента", — считает эксперт.

Кроме того, уверен он, государственная политика в этой сфере будет направлена на устранение дефицита кадров как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала. По мнению Пашина, президент и правительство сконцентрируют внимание на этой проблеме.

Путин отметил важность внедрения передовых технологий в систему здравоохранения
Путин отметил важность внедрения передовых технологий в систему здравоохранения

Президент России Владимир Путин уже взял развитие технологий в медицине под свой личный контроль. Такого мнения придерживается депутат Олег Матвейчев. В беседе с Life.ru он отметил, что в стране развивается и укрепляется сеть исследовательских медицинских центров, что позволяет тестировать новые технологии.

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ТАСС / Егор Алеев

Владимир Озеров
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