Сконцентрируют внимание: Политолог назвал новые задачи государства в области здравоохранения
Политолог Пашин: Правительство проведёт ликвидацию кадрового дефицита в медицине
Новыми приоритетами государственной политики в области здравоохранения станут цифровизация и ликвидация кадрового голода. Это в беседе с РИА "ФедералПресс" предположил член экспертного клуба "Дигория" политолог Михаил Пашин.
"Одним из центральных направлений станет повсеместное внедрение цифрового медицинского профиля, который объединит в себе информацию о состоянии здоровья и оказанных медицинских услугах каждого пациента", — считает эксперт.
Кроме того, уверен он, государственная политика в этой сфере будет направлена на устранение дефицита кадров как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала. По мнению Пашина, президент и правительство сконцентрируют внимание на этой проблеме.
Президент России Владимир Путин уже взял развитие технологий в медицине под свой личный контроль. Такого мнения придерживается депутат Олег Матвейчев. В беседе с Life.ru он отметил, что в стране развивается и укрепляется сеть исследовательских медицинских центров, что позволяет тестировать новые технологии.
ТАСС / Егор Алеев