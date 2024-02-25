Сконцентрируют внимание: Политолог назвал новые задачи государства в области здравоохранения

Новыми приоритетами государственной политики в области здравоохранения станут цифровизация и ликвидация кадрового голода. Это в беседе с РИА "ФедералПресс" предположил член экспертного клуба "Дигория" политолог Михаил Пашин.

"Одним из центральных направлений станет повсеместное внедрение цифрового медицинского профиля, который объединит в себе информацию о состоянии здоровья и оказанных медицинских услугах каждого пациента", — считает эксперт.

Кроме того, уверен он, государственная политика в этой сфере будет направлена на устранение дефицита кадров как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала. По мнению Пашина, президент и правительство сконцентрируют внимание на этой проблеме.