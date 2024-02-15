"Берёт под свой контроль": В ГД раскрыли смысл решения Путина о нацпроекте по технологиям сбережения здоровья

Поручение президента России Владимира Путина запустить нацпроект по развитию современных медицинских технологий говорит о его желании взять под свой контроль развитие здравоохранения в нашей стране. Об этом в беседе с Life.ru заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Президент полностью берёт под свой контроль развитие здравоохранения... У меня такое впечатление, что он хочет здравоохранение наше сделать одним из самых лучших в мире, причём на основе самой современной техники и самых передовых технологий, и при этом с поддержкой науки, которая занимается здравоохранением, и с поддержкой медицинских кадров. Действительно, развитие здравоохранения зависит от науки медицинской, передовых технологий", — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что в этих целях в РФ расширяется и укрепляется сеть исследовательских медицинских центров, что создаёт базу для тестирования новых технологий. Кроме того, необходимы люди, которые будут их применять, для чего важно укреплять кадровую составляющую здравоохранения.

Матвейчев указал на огромное разнообразие вузов в нашей стране, выпускающих профильных специалистов. Однако недостаток персонала всё равно чувствуется. По мнению депутата, такой парадокс вызван низкими зарплатами, на что, к слову, уже обратил внимание глава государства: предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и сёлах. По мнению нашего собеседника, это поможет остановить переток врачей в Москву и другие крупные города, сделав медицину доступной по всей стране.

"В то же время это люди, которые будут иметь стимул вообще не уходить из медицины, <...> чтобы они занимались своими делами, <...> лечили людей и при этом осваивали бы новые технологии, держались за своё место, осваивали новые медицинские технологии. И соответственно, оказывали более качественные услуги", — добавил депутат.

А жителям труднодоступных регионов, отметил парламентарий, так называемое первичное звено можно обеспечить с помощью мобильных поликлиник и медицинских центров, а также обычных фельдшерско-акушерских пунктов. Он пояснил, что это необходимо для ранней диагностики и оказания помощи, чтобы пациента можно было "перехватить на ранней стадии" и направить в специализированное учреждение.

Всё это — новые технологии, удержание кадров и ранняя диагностика — ключевые вещи, указал депутат. Путин лично следит за последними тенденциями в медицине и профессионально общается на данную тему. По словам Матвейчева, задача заключается в популяризации этой сферы и превращении её в общедоступную.