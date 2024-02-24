В центре Москвы вспыхнуло здание Посольства Южной Кореи

В здании Посольства Южной Кореи в России, находящемся в самом центре столицы, на Плющихе, случился пожар. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

С улицы виден дым, который идёт с третьего этажа. По предварительным данным, в помещении в момент возгорания никого не было. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб, однако возгорание ликвидировали до их приезда благодаря сработавшей системе пожаротушения.