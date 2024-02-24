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24 февраля, 19:28

В центре Москвы вспыхнуло здание Посольства Южной Кореи

SHOT: В здании Посольства Южной Кореи в центре Москвы произошёл пожар

Здание Посольства Южной Кореи в Москве. Обложка © Wikipedia / Kalan

Здание Посольства Южной Кореи в Москве. Обложка © Wikipedia / Kalan

В здании Посольства Южной Кореи в России, находящемся в самом центре столицы, на Плющихе, случился пожар. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

С улицы виден дым, который идёт с третьего этажа. По предварительным данным, в помещении в момент возгорания никого не было. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб, однако возгорание ликвидировали до их приезда благодаря сработавшей системе пожаротушения.

В Китае в результате пожара 15 человек погибли и 44 пострадали
В Китае в результате пожара 15 человек погибли и 44 пострадали

Ранее Life.ru писал, что квартира площадью 40 квадратов загорелась на четвёртом этаже жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска. 28 жильцов были эвакуированы, два человека обнаружены без признаков жизни.

Лариса Сафронова
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