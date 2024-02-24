В центре Москвы вспыхнуло здание Посольства Южной Кореи
SHOT: В здании Посольства Южной Кореи в центре Москвы произошёл пожар
Здание Посольства Южной Кореи в Москве. Обложка © Wikipedia / Kalan
В здании Посольства Южной Кореи в России, находящемся в самом центре столицы, на Плющихе, случился пожар. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
С улицы виден дым, который идёт с третьего этажа. По предварительным данным, в помещении в момент возгорания никого не было. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб, однако возгорание ликвидировали до их приезда благодаря сработавшей системе пожаротушения.
Ранее Life.ru писал, что квартира площадью 40 квадратов загорелась на четвёртом этаже жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска. 28 жильцов были эвакуированы, два человека обнаружены без признаков жизни.