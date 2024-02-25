Балицкий рассказал о выдворении на Украину запорожцев, не поддерживающих СВО
Жители освобождённой части Запорожской области принудительно выселялись на Украину, если они выступали против СВО, оскорбляли Россию, а также оскверняли её флаг и гимн. Об этом заявил местный губернатор Евгений Балицкий.
Глава региона подчеркнул, что выдворение коснулось лишь неисправимых фанатиков, которым могла грозить опасность. Некоторые даже учиняли над ними самосуд на первых порах спецоперации.
"Нам надо было куда-то девать этих людей, поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли", — рассказал Балицкий в интервью журналистке Надане Фридрихсон.
Между тем сотрудники ФСБ продолжают избавлять Запорожье от украинских диверсантов, которые охотятся за первыми лицами области. Один из агентов СБУ был нейтрализован 19 января.
ТАСС / ABACA