Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 05:54

В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента РФ

В Запорожской области началось досрочное голосование на президентских выборах, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко. Первыми проголосовать смогут военнослужащие, жители отдалённых районов субъекта и тех населённых пунктов, что находятся близко к линии фронта.

"Этой категории избирателей Избирательная комиссия Запорожской области оказывает всяческую организационную и методическую поддержку", — добавила Катющенко.

В G7 отказались признавать выборы на новых территориях России
В G7 отказались признавать выборы на новых территориях России

Досрочное голосование на выборах президента РФ будет проводиться с 25 февраля по 14 марта. Напомним, 15, 16 и 17 марта в России пройдёт голосование на выборах главы государства. Согласно решению Центризбиркома, в бюллетенях будет четыре кандидата: действующий лидер страны Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров