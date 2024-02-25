В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента РФ

В Запорожской области началось досрочное голосование на президентских выборах, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко. Первыми проголосовать смогут военнослужащие, жители отдалённых районов субъекта и тех населённых пунктов, что находятся близко к линии фронта.

Досрочное голосование на выборах президента РФ будет проводиться с 25 февраля по 14 марта. Напомним, 15, 16 и 17 марта в России пройдёт голосование на выборах главы государства. Согласно решению Центризбиркома, в бюллетенях будет четыре кандидата: действующий лидер страны Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").