Водителям назвали страшные последствия низкого уровня антифриза в машине

Антифриз используется для того, чтобы охладить мотор во время эксплуатации автомобиля. Водителям необходимо поддерживать определённый уровень этой жидкости в расширительном бачке, иначе можно испортить мотор. К каким ещё последствиям может привести езда с низким уровнем охлаждающей жидкости, объяснили в издании "Тарантас ньюс".

Если в автомобильной системе недостаточно антифриза, грозят серьёзные повреждения. В частности, охлаждающая жидкость уходит в цилиндры и масло. В этом случае перестанет создаваться нужное давление, снизится температура кипения, что приведёт к поломке ГБЦ (головки блока цилиндров).

Кроме того, неправильная работа клапана крышки может создать избыточное давление в системе, что приведёт к повреждению радиаторов и расширительного бачка. Также в случае частой езды с низким уровнем антифриза могут образовываться воздушные пробки в системе, поэтому возможны перегрев двигателя и накопление грязи и других шлаковых отложений в труднопроходимых местах.

Помимо того, при езде с низким уровнем антифриза может произойти сбой в системе подачи топлива. В таком случае происходит регулярная детонация бензиновой смеси, повышающая тепловыделение. Это чревато перегревом силовой установки, а также поломкой поршней и цилиндров. На ремонт всех повреждённых деталей нужно будет отдать ещё и крупную сумму денег, отмечается в материале.