В Бразилии водитель ошибся дорогой и чуть не протаранил президентский дворец
В Бразилии задержали мужчину, который пытался попасть во дворец главы Бразилии
Официальная резиденция президента Бразилии — дворец Алворада. Обложка © Flickr / Palácio do Planalto
Неизвестный мужчина попытался на автомобиле проникнуть на территорию дворца Алворада в Бразилии — официальной резиденции главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Местные правоохранители уже задержали подозреваемого, сообщает федеральная полиция страны.
"Федеральная полиция идентифицировала в субботу, 24 февраля [по местному времени] подозреваемого в попытке проникнуть во дворец Алворада. Объект был обнаружен в жилом комплексе неподалёку от Алворада. В настоящее время он даёт разъяснения в управлении федеральной полиции в федеральном округе", — указано в сообщении полиции.
Там добавили, что автомобиль изъят, правоохранители проводят проверку.
По информации агентства ABR (Agência Brasil), президент Бразилии и его супруга Розангела во время произошедшего находились в резиденции в безопасности. Уточняется, что подозреваемый живёт неподалёку, он просто ошибся дорогой, когда возвращался домой. Когда водитель попытался заехать на территорию резиденции и не подчинился требованию остановиться на блокпосте, ему прокололи шины на авто с помощью устройства с металлическими перфораторами. Кроме того, охрана применила огнестрельное оружие, однако водитель сумел скрыться, пояснили в агентстве.
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