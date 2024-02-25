В Бразилии водитель ошибся дорогой и чуть не протаранил президентский дворец

Неизвестный мужчина попытался на автомобиле проникнуть на территорию дворца Алворада в Бразилии — официальной резиденции главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Местные правоохранители уже задержали подозреваемого, сообщает федеральная полиция страны.

"Федеральная полиция идентифицировала в субботу, 24 февраля [по местному времени] подозреваемого в попытке проникнуть во дворец Алворада. Объект был обнаружен в жилом комплексе неподалёку от Алворада. В настоящее время он даёт разъяснения в управлении федеральной полиции в федеральном округе", — указано в сообщении полиции.

Там добавили, что автомобиль изъят, правоохранители проводят проверку.

По информации агентства ABR (Agência Brasil), президент Бразилии и его супруга Розангела во время произошедшего находились в резиденции в безопасности. Уточняется, что подозреваемый живёт неподалёку, он просто ошибся дорогой, когда возвращался домой. Когда водитель попытался заехать на территорию резиденции и не подчинился требованию остановиться на блокпосте, ему прокололи шины на авто с помощью устройства с металлическими перфораторами. Кроме того, охрана применила огнестрельное оружие, однако водитель сумел скрыться, пояснили в агентстве.