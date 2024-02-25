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25 февраля, 08:51

Системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области

Системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Противник попытался атаковать объекты на территории России около 11:00 мск.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Третий за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Третий за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Напомним, в ночь на 25 февраля в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря сбили шесть украинских беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Unsplash / Fabrizio Conti

Матвей Константинов
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