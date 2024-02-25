"Полностью потеряют страну": Лукашенко призвал Киев к переговорам с Москвой

Если киевские власти не пойдут на переговоры с российской стороной, то дни Незалежной сочтены. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, украинской стороне следует немедленно сесть за стол переговоров ради сохранения своей страны.

"Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. <...> Если сейчас не пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну", — сказал Лукашенко журналистам после участия в первом в истории Белоруссии едином дне голосования.

Как добавил белорусский лидер, в настоящее время Москва взяла курс на мирное урегулирование конфликта, и подчеркнул, что события в военном плане для ВСУ развиваются плохо.