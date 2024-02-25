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25 февраля, 10:07

Восемь стран захотели провести Игры будущего

Вице-премьер РФ Чернышенко: Восемь стран изъявили желание провести Игры будущего

Восемь стран захотели провести Игры будущего, в настоящее время эти государства учатся и перенимают российский опыт. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия" в воскресенье, 25 февраля.

"Сейчас экватор соревнований, 3-го числа будет церемония закрытия. Есть позитивная реакция самих спортсменов, они признали формат, в основе которого лежит принцип гармонично развитого человека. Мы видим огромный интерес: две тысячи спортсменов приехали из 107 стран мира. Игры вызывают неподдельный интерес прежде всего у молодёжи, спортивной общественности", — подчеркнул Чернышенко.

По его словам, уже 63 страны начали заниматься движением фиджитал и проводить соответствующие соревнования, создана международная федерация. Чернышенко добавил, что фиджитал — это концепция, придуманная президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что это вклад России в развитие спорта в современном мире, но не конкуренция с традиционным спортом и уж тем более не замена.

Зампред пояснил, что концепция фиджитал помогает привлечь в спорт молодых людей, которые о нём даже не думали раньше. Одна из основных задач на сегодня, по словам Чернышенко, — укрепить спортивный суверенитет России.

Russian Cyborgs стала победителем Игр будущего в дисциплине "Технологии"
Russian Cyborgs стала победителем Игр будущего в дисциплине "Технологии"

Напомним, ранее Life.ru писал, что 21 февраля Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также искусственного интеллекта (ИИ). Команды сразятся в двадцать одной дисциплине. В Играх будущего принимает участие около двух тысяч спортсменов из разных стран мира.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Дарья Нарыкова
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