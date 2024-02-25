140 военных, два танка и "Град": ВСУ несут тяжёлые потери на Южно-Донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки поразили три бригады ВСУ на Южно-Донецком направлении. Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились до 140 военных и боевой машины РСЗО "Град", сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 25 февраля.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ВС РФ отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое в ДНР. В ведомстве отметили, что Украина также потеряла два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. Помимо того, российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и склад украинских боеприпасов.