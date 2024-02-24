Две бригады ВСУ пошли в контратаку в Запорожье и отступили без 125 товарищей
ВСУ потеряли 125 военных и M777 в контратаке на Южно-Донецком направлении
ВСУ попытались пойти в контратаку у села Шевченко Запорожской области и потеряли до 125 военных и семь единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777. Об этом сказано в сводке Минобороны России о ходе СВО.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Шевченко Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ", — рассказали в МО РФ.
Общие потери двух бригад ВСУ на этом участке фронта составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также уничтожена американская артиллерийская система М777.
Но это не все потери украинской армии за минувшие сутки — два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины не вернулись с боевых заданий в районе Ясенового и Селидова Донецкой Народной Республики. Оба борта сбиты российскими военными. Также российская ПВО перехватила авиабомбу JDAM и уничтожила 92 дрона ВСУ.
Getty Images / Anadolu