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24 февраля, 11:47

Две бригады ВСУ пошли в контратаку в Запорожье и отступили без 125 товарищей

ВСУ потеряли 125 военных и M777 в контратаке на Южно-Донецком направлении

ВСУ попытались пойти в контратаку у села Шевченко Запорожской области и потеряли до 125 военных и семь единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777. Об этом сказано в сводке Минобороны России о ходе СВО.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Шевченко Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ", — рассказали в МО РФ.

Общие потери двух бригад ВСУ на этом участке фронта составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также уничтожена американская артиллерийская система М777.

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ВС РФ отбили контратаку у Богдановки в ДНР и ликвидировали почти 400 бойцов ВСУ

Но это не все потери украинской армии за минувшие сутки — два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины не вернулись с боевых заданий в районе Ясенового и Селидова Донецкой Народной Республики. Оба борта сбиты российскими военными. Также российская ПВО перехватила авиабомбу JDAM и уничтожила 92 дрона ВСУ.

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Getty Images / Anadolu

Андрей Бражников
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