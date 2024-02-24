Две бригады ВСУ пошли в контратаку в Запорожье и отступили без 125 товарищей

ВСУ попытались пойти в контратаку у села Шевченко Запорожской области и потеряли до 125 военных и семь единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777. Об этом сказано в сводке Минобороны России о ходе СВО.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Шевченко Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ", — рассказали в МО РФ.