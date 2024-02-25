ВСУ за сутки потеряли сотни солдат на самом смертоносном участке фронта

За минувшие сутки украинская армия лишилась более 360 человек личного состава, танка, двух бронемашин и четырёх автомобилей на Донецком направлении. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка (ДНР). Потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — сказано в публикации ведомства.

Помимо того, ВС РФ удалось поразить американскую артиллерийскую систему М777 производства США, немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000, орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и склад боеприпасов ВСУ.

А на Авдеевском направлении наши военнослужащие за сутки отразили семь контратак противника и заняли более выгодные рубежи. По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 100 бойцов, а также четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую РСЗО "Град", гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".