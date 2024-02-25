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25 февраля, 10:36

Прямое попадание в дом: ВСУ нанесли удар по жилым кварталам в Донецке

Мэр Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ жилого массива Донецка

ВСУ нанесли удар по жилому массиву в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, под обстрел попали Кировский район и микрорайон "Текстильщик".

"По предварительным данным, горят автомобили, есть прямое попадание в многоквартирный дом. Информация уточняется", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.

Глава города призвал жителей не покидать укрытий и быть максимально осторожными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, в результате атаки есть раненые.

Кулемзин: При обстреле ВСУ Донецка погиб мужчина и ранена женщина
Кулемзин: При обстреле ВСУ Донецка погиб мужчина и ранена женщина

20 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаке со стороны ВСУ погибла женщина, пять человек ранены. Всего было зафиксировано пять обстрелов — украинские войска выпустили 31 боеприпас.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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