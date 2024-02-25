В Новосибирске ищут неизвестных, "заминировавших" аэропорт Толмачёво

Неизвестные "заминировали" новосибирский аэропорт Толмачёво. По данным SHOT, странное сообщение соответствующего характера пришло на почту сотрудникам воздушной гавани сегодня, 25 февраля, в 03:00.

Территорию аэропорта проверили, но подозрительных устройств специалисты не нашли. Эвакуации не было. Проводится проверка, лжеминёров ищут.