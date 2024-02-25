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25 февраля, 11:21

В Новосибирске ищут неизвестных, "заминировавших" аэропорт Толмачёво

Неизвестные "заминировали" новосибирский аэропорт Толмачёво. По данным SHOT, странное сообщение соответствующего характера пришло на почту сотрудникам воздушной гавани сегодня, 25 февраля, в 03:00.

Территорию аэропорта проверили, но подозрительных устройств специалисты не нашли. Эвакуации не было. Проводится проверка, лжеминёров ищут.

Красноярский подросток три года "минировал" госучреждения, совершив более 350 звонков
Красноярский подросток три года "минировал" госучреждения, совершив более 350 звонков

Ранее в Мордовии шестеро подростков пять раз "минировали" сельскую школу, потому что устали учиться. Возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объекта социальной инфраструктуры".

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Матвей Константинов
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